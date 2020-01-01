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Максименко оценил переход Кокорина в «Спартак»
Metaratings
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
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Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал, что он положительно отнесся к переходу в команду бывшего нападающего "Зенита" Александра Кокорина.В источнике
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Александр Максименко: Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке

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Максименко рассказал об адаптации Кокорина в московском «Спартаке»

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