НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну»ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуШироков назвал чистым мудаком бывшего тренера «Спартака»ВАДА отреагировало на критику со стороны ПоздняковаRT на русскомМаксименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавирусаСпорт-Экспресс2Спорт-ЭкспрессСпорт день за днемВратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проходят тренировки команды во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Александр Максименко: У нас в команде нет таких, кто боится играть из-за коронавирусаСпорт день за днем 14:09Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавирусаRT на русском 13:58Максименко: «В „Спартаке“ никто не боится играть во время пандемии»Бомбардир.ру 13:35рекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну»ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуШироков назвал чистым мудаком бывшего тренера «Спартака»ВАДА отреагировало на критику со стороны ПоздняковаНовости