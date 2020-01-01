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Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса
Спорт-Экспресс
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  • Спорт день за днем
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проходят тренировки команды во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.В источнике
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Александр Максименко: У нас в команде нет таких, кто боится играть из-за коронавируса

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Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса

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Максименко: «В „Спартаке“ никто не боится играть во время пандемии»

Бомбардир.ру 13:35
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