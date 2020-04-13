Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова нападающего бело-голубых Максимилиана Филиппа. Футболист в интервью Sport24 заявил, что Хохлов мог позволить себе грубо разговаривать с игроками, вспомнив случай после проигранного матча «Сочи».