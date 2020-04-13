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Максимилиан Филипп: Хохлов с игроками вел себя грубо
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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым. 26-летний немец подчеркнул, что Хохлов вел себя слишком грубо.В источнике
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С чего всё начиналось
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Хохлов — о словах Филиппа: «Я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова нападающего бело-голубых Максимилиана Филиппа. Футболист в интервью Sport24 заявил, что Хохлов мог позволить себе грубо разговаривать с игроками, вспомнив случай после проигранного матча «Сочи».
Sport24.ru 05:37 
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Хохлов ответил Филиппу, обвинившему его в грубости к игрокам «Динамо»

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Нападающий «Динамо» обвинил экс-тренера команды в грубости

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