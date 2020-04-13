Максимилиан Филипп: Хохлов с игроками вел себя грубо
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым. 26-летний немец подчеркнул, что Хохлов вел себя слишком грубо.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова нападающего бело-голубых Максимилиана Филиппа. Футболист в интервью Sport24 заявил, что Хохлов мог позволить себе грубо разговаривать с игроками, вспомнив случай после проигранного матча «Сочи».