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Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
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Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.В источнике
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«Петржела искал возможности убрать меня из ворот». Кто прав, кто виноват в треугольнике Петржела – Малафеев – Чонтофальски?

Спорт день за днем 20:00
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Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

RT на русском 16:54
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Малафеев: Зарплата Чонтофальски в «Зените» была в три раза больше, чем у меня

Нева Спорт 15:08 
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