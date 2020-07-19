Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.В источнике
С чего всё начиналось
"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России. Сейчас все изменилось, достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.