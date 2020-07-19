НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Актуальные Новости
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • Невские Новости
  • Спорт уик-энд
"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.В источнике
27
С чего всё начиналось
alt

Малафеев: почему ушел из клуба, как подписал Оздоева, за что хейтят «Зенит»

"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России. Сейчас все изменилось, достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.
Спорт день за днем вчера в 08:35
Подробнее о событии
alt

Малафеев: «Зенит» сейчас ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

Metaratings 06:42
alt

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

РИА Новости 05:26
alt

Малафеев: «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

Евро-футбол.ру 02:20
реклама
Главное
Новости