Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.