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Малафеев объяснил, почему «Зенит» не взял Ильзата Ахметова
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Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему клуб отказался от приобретения Ильзата Ахметова.В источнике
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Малафеев объяснил, почему «Зенит» не взял Ильзата Ахметова

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