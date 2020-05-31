НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • LiveSport.ru
  • Дни24
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Soccer.ru
  • Inc-news.ru
  • Sportbox.RU
  • Sportliga.com
  • Нева Спорт
  • Актуальные Новости
  • Zenit-fk.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Вести.Ru
  • Татар-информ
Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Малафеев попрощался с «Зенитом», в котором провёл 25 лет

78.ru 06:34
alt

Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»

Телеканал Санкт-Петербург 06:32
alt

«Пришло время идти дальше»: Малафеев уходит из «Зенита»

Петербургский дневник 06:19
реклама
Главное
Новости