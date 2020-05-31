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Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
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Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.В источнике
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Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Газета.Ru 05:51
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Вячеслав Малафеев заявил, что уходит из «Зенита»

Prognozist 05:45
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Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Евро-футбол.ру 05:36
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