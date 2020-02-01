Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Член спортивного департамента петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев опроверг слухи об уходе из клуба. Об этом он заявил на своей странице в Instagram. По его словам, действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми у него рассчитано на срок до мая 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
Петербургский дневник 15:27