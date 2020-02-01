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Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
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Член спортивного департамента петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев опроверг слухи об уходе из клуба. Об этом он заявил на своей странице в Instagram. По его словам, действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми у него рассчитано на срок до мая 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
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