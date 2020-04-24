Малафеев: придет время, когда я смогу много чего сказать про Дзюбу

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Недавно Дзюба рассказал в каких отношениях состоит с заместителем спортивного директора "Зенита" Вячеславом Малафеевым. Дзюба: с Малафеевым ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую Напомним, что в 2018-м году у Дзюбы и Малафеева случился конфликт. В источнике