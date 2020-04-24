Малафеев: придет время, когда я смогу много чего сказать про Дзюбу
Недавно Дзюба рассказал в каких отношениях состоит с заместителем спортивного директора "Зенита" Вячеславом Малафеевым. Дзюба: с Малафеевым ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую Напомним, что в 2018-м году у Дзюбы и Малафеева случился конфликт.В источнике
С чего всё начиналось
Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки, приводит слова Малафеева Фонтанка.ру. Дзюба также сообщал, что в 2018 году Малафеев выступал против его перехода в другую команду на правах аренды.