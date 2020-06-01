НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМалафеев объяснил, почему Смолов не перешёл в «Зенит»Малафеев заявил, что ему нужно 1,5 млн в месяц для «комфортной жизни»Малафеев рассказал, может ли Кокорин вернуться в «Зенит»Малафеев объяснил массовый переход игроков «Зенита» в «Сочи»Малафеев прокомментировал слова о клептомании ДзюбыГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойСКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении СмоловаДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCVprognoze.ruМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойSport24.ru14Sport24.ruМатч ТВRT на русскомLife.ruСпорт день за днемТульский футболby.Tribuna.comMetaratingsФутбол РоссииРБКSoccernews.ruГазета.RuНева СпортODDS.ruПусть разъяснит, как и что я ему говорил.В источнике Комментировать15Подробнее о событии Малафеев рассказал о конфликте с ДзюбойSport.ru 08:58Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой из-за аренды в тульский «Арсенал»РИА Новости 08:29Малафеев назвал причиной конфликта с Дзюбой упрямство игрокаРБК 08:09рекламаЕщё по темеМалафеев объяснил, почему Смолов не перешёл в «Зенит»Малафеев заявил, что ему нужно 1,5 млн в месяц для «комфортной жизни»Малафеев рассказал, может ли Кокорин вернуться в «Зенит»Малафеев объяснил массовый переход игроков «Зенита» в «Сочи»Малафеев прокомментировал слова о клептомании ДзюбыГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойСКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении СмоловаДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCНовости