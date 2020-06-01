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Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
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Пусть разъяснит, как и что я ему говорил.В источнике
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Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Sport.ru 08:58
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Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой из-за аренды в тульский «Арсенал»

РИА Новости 08:29
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Малафеев назвал причиной конфликта с Дзюбой упрямство игрока

РБК 08:09
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