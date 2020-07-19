Малафеев рассказал о переходе Оздоева в «Зенит»

Бывший заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" по общим вопросам Вячеслав Малафеев вспомнил переход Магомеда Оздоева в команду, передает "Спорт день за днем".