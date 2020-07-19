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Газета.RuГазета.Ru
Малафеев рассказал о переходе Оздоева в «Зенит»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Татар-информ
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
Бывший заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" по общим вопросам Вячеслав Малафеев вспомнил переход Магомеда Оздоева в команду, передает "Спорт день за днем".В источнике
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Малафеев: На меня вылили столько помоев за трансфер Оздоева, что не отмыться

Татар-информ 06:01
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Малафеев: «За переход Оздоева вылили столько помоев. Думал, не отмоюсь»

Sport.ru 04:30
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Малафеев: «За трансфер Оздоева на меня вылилось столько помоев, что никогда не отмыться»

Евро-футбол.ру 04:24
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