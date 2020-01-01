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Малафеев усомнился в справедливости наказания для Кокорина и Мамаева
Футбол России
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Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что сомневается в справедливости наказания Александра Кокорина и Павла Мамаева.В источнике
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