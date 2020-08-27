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Защитник Сарр перешел в «Челси»
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Сарр является воспитанником "Ниццы", он провел за французский клуб 119 матчей, забив три мяча. Летом у него закончился контракт с командой. Он перешел в "Челси" на правах свободного агента.В источнике
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«Челси» объявил о подписании контракта с французским защитником Сарром

Sport24.ru 09:26 
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«Челси» объявил о переходе защитника, от которого отказался «Зенит»

Soccer.ru 09:18
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Маланг Сарр подписал контракт с «Челси»

Чемпионат 09:16
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