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Мальдини: «Ибрагимович является частью нашего проекта»
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Технический директор "Милана" Паоло Мальдини подчеркнул важность для команды форварда Златана Ибрагимовича.В этом сезоне мы уже построили кое-что.В источнике
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Паоло Мальдини: «Ибрагимович — часть будущего проекта „Милана“»

Матч ТВ 06:36
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Мальдини — о будущем Ибрагимовича в «Милане»: «Златан — часть нашего проекта»

Sport24.ru 04:18 
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Мальдини: «Ибрагимович является частью нашего проекта»

Soccer.ru 03:51
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