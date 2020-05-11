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Мальдини прошелся критикой по Рангнику
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини раскритиковал тренера Ральфа Рангника, который не исключил вероятности того, что он возглавит миланский клуб.В источнике
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Паоло Мальдини: Рагнику стоит научиться уважению

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Мальдини: «Рангнику следует научиться уважению, прежде чем учить итальянский язык»

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Мальдини прошелся критикой по Рангнику

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