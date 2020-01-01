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Мальдини прошелся критикой по Рангнику
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Матч ТВ
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини раскритиковал тренера Ральфа Рангника, который не исключил вероятности того, что он возглавит миланский клуб.В источнике
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Мальдини: Рангнику было бы неплохо пересмотреть общие концепции уважения

Чемпионат 21:41
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«Пересмотрите общие понятия уважения, прежде чем изучать итальянский язык». Мальдини ответил Рангнику на притязания стать главным тренером «Милана»

Матч ТВ 20:48
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«Пересмотрите общие понятия уважения, прежде чем изучать итальянский язык». Мальдини ответил Рангнику на притязания стать главным тренером «Милана»

Sportbox.RU 20:48
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