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Малком: «В „Зените“ тренируюсь гораздо больше, чем в „Барселоне“»
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Занимаемся без мяча, это плохо, но мы сохраняем форму. В России тренируюсь гораздо больше, чем в «Барселоне», здесь две тренировки.В источнике
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Малком: «В „Зените“ тренируюсь гораздо больше, чем в „Барселоне“»

Матч ТВ 10:01
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Малком: Чем запомнится время в «Барселоне»? Я забил «Реалу», это была мечта

Советский спорт 09:31
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Малком: «Думаю, Месси будет играть до 40 лет. Он не ведет себя как президент „Барсы“»

Sports.ru 10:33
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