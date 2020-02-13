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Малком: хочу стать идолом в «Зените»
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В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь стать частью истории и превратиться в идола. Болельщики меня здесь любят, тренеры постоянно спрашивают, что мне нужно.В источнике
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