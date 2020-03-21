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Малком оценил вероятность своего выступления за сборную России
Bookmaker-ratings.ru
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato отметил, что потенциально готов выступать за сборную России.В источнике
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Малком — об игре за сборную России: если не позовут в сборную Бразилии, то почему нет?

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Малком: я мог бы выступать за сборную России

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Малком: «Мой приоритет — Бразилия. Но если не получится, то почему бы не изменить гражданство на российское»

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