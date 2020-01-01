Малком пообещал сделать еще один дубль в матче с ЦСКА
Нападающий «Зенита» Малком дал комментарий накануне матча с московским ЦСКА, который состоится в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Напомним, что в конце июня бразилец сделал дубль в поединке с «армейцами» (4:0). Малком сказал, что та игра не была простой, несмотря на разгром.В источнике
С чего всё начиналось
Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.