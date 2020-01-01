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Малком: хочу стать идолом в «Зените»
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В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь стать частью истории и превратиться в идола. Болельщики меня здесь любят, тренеры постоянно спрашивают, что мне нужно.В источнике
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Малком рассказал испанцам, почему ушел из «Барселоны» в «Зенит»

Sportbox.RU 19:30
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Малком: Было три или четыре варианта, но «Зенит» действительно хотел меня, и я выбрал «Зенит»

Спорт день за днем 14:16
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Малком: «Бразильцы творили историю „Зенита“ я тоже хочу стать идолом здесь»

Спорт-Экспресс 14:05
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