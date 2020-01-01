НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка ИталииАгент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛЧемпионатМалком: хочу стать идолом в «Зените»Чемпионат8ЧемпионатRT на русскомСпорт день за днемФутбол РоссииСпорт БИЗНЕС OnlineSportbox.RUСанкт-Петербургские ведомостиLiveResult.RuВ «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь стать частью истории и превратиться в идола. Болельщики меня здесь любят, тренеры постоянно спрашивают, что мне нужно.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Малком рассказал испанцам, почему ушел из «Барселоны» в «Зенит»Sportbox.RU 19:30Малком: Было три или четыре варианта, но «Зенит» действительно хотел меня, и я выбрал «Зенит»Спорт день за днем 14:16Малком: «Бразильцы творили историю „Зенита“ я тоже хочу стать идолом здесь»Спорт-Экспресс 14:05рекламаГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка ИталииАгент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛНовости