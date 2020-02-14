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Малком рассказал, в чем особенность Семака
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Нападающий петербургского «Зенита» Филипе Малком поделился мнением о работе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.В источнике
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