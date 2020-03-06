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Малком: набираю лучшие кондиции через игры
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Нападающий петербургского "Зенита" Малком, пропустивший полгода из-за травмы, заявил, что он набирает лучше кондиции через игры.В источнике
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Малком: «Смогу приносить «Зениту» больше пользы, когда наберу игровые кондиции на 100%»

Sportbox.RU 04:30
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Малком: «Смогу приносить «Зениту» больше пользы, когда наберу игровые кондиции на 100%»

Матч ТВ 04:30
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Малком: только матчи будут помогать набирать лучшие кондиции

Чемпионат 04:09
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