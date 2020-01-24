НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Малком: надеюсь быстро вернуться на прежний уровень после травмы
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Sportbox.RU
Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком надеется, что быстро восстановит форму после травмы и вернется на прежний уровень.В источнике
Комментировать1
Подробнее о событии
alt

Малком рассчитывает быстро вернуться на прежний уровень

Gazeta.SPb 08:08 
alt

Малком: надеюсь быстро вернуться на прежний уровень после травмы

РИА Новости 07:40
alt

Малком: «Надеюсь, я быстро вернусь на прежний уровень»

ФК Зенит 07:00
Главное
Новости