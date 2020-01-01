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Малком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании гола
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Полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопрос, почему один из голов в ворота ЦСКА он отпраздновал с использованием фирменного жеста Артёма Дзюбы.В источнике
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Малком объяснил, почему отпраздновал гол в матче с ЦСКА в стиле Дзюбы

ProstoProSport 10:07 
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Малком: Дзюба важен для «Зенита» в любой роли

Советский спорт 09:45
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Малком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании гола

Евро-футбол.ру 09:27
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