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Малком оценил вероятность своего выступления за сборную России
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato отметил, что потенциально готов выступать за сборную России.В источнике
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Малком: чемпионаты России и Франции находятся примерно на одном уровне

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