Малком оценил вероятность выступления за сборную России

На сегодняшний день за команду России играют три натурализованных бразильских футболиста - хавбек ЦСКА Марио Фернандес, форвард "Краснодара" Ари и голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме. Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".