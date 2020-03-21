Малком оценил вероятность выступления за сборную России
На сегодняшний день за команду России играют три натурализованных бразильских футболиста - хавбек ЦСКА Марио Фернандес, форвард "Краснодара" Ари и голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме. Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".В источнике
С чего всё начиналось
Малком в интервью изданию Foot Mercato рассказал о своих впечатлениях от российского футбола, а также признался, что готов выступать за сборную России.
Sportbox.RU 22 марта в 06:09
Чемпионат 20 марта в 20:30
РИА Новости 20 марта в 19:05