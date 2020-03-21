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Vprognoze.ruVprognoze.ru
Малком оценил вероятность выступления за сборную России
78.ru
  • Мой Брянск1:07
На сегодняшний день за команду России играют три натурализованных бразильских футболиста - хавбек ЦСКА Марио Фернандес, форвард "Краснодара" Ари и голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме. Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".В источнике
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С чего всё начиналось
Малком в интервью изданию Foot Mercato рассказал о своих впечатлениях от российского футбола, а также признался, что готов выступать за сборную России.
Российская газета 21 марта в 00:27
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Пять дней без футбола. Малком – в сборной России?

Sportbox.RU 22 марта в 06:09
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Малком — об игре за сборную России: если не позовут в сборную Бразилии, то почему нет?

Чемпионат 20 марта в 20:30
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Малком: я мог бы выступать за сборную России

РИА Новости 20 марта в 19:05
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