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Малком пообещал сделать еще один дубль в матче с ЦСКА
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  • Газета.Ru
  • Футбол России
Нападающий «Зенита» Малком дал комментарий накануне матча с московским ЦСКА, который состоится в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Напомним, что в конце июня бразилец сделал дубль в поединке с «армейцами» (4:0). Малком сказал, что та игра не была простой, несмотря на разгром.В источнике
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С чего всё начиналось
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Малком: «В „Зените“ чувствую себя свободнее, чем в „Барселоне“»

Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Малком: сегодня хочу оформить в ворота ЦСКА ещё один дубль

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