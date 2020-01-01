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Малком рассказал о совете, который ему дал Месси
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Форвард «Зенита» Малком, перешедший в клуб из Санкт-Петербурга из «Барселоны», рассказал о взаимоотношениях с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Малком: «Уходил из „Барселоны“ с небольшой грустью, но знал, что реализовал мечту»

Евро-футбол.ру 06:51
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Форвард «Зенита» рассказал о ценном совете от Месси

Телеканал 360° 05:05
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Малком раскрыл главный совет от Месси

Gazeta.SPb 03:13 
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