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«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи»
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«Зенит», одержав 20-ю победу в сезоне, набрал 65 очков. «Сочи» с 30-ю баллами временно расположились на 11-й позиции.В источнике
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«Зенит» обыграл «Сочи» в 1-м матче после досрочной победы в Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 12:54
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Заболотный открыл счёт в матче «Зенит» - «Сочи» - 0:1. ВИДЕО

Sport.ru 11:23
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«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи»

Футбол России 12:54
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