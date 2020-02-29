«Зенит» и «Локомотив» не выявили победителя

В рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом". "Зенит" продолжает лидировать в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. "Локомотив" остался на пятой позиции.