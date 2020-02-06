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Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»
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Звездный форвард «Зенита» Малком выйдет в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче против грузинского «Сабуртало».В источнике
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Малком после замены занимается с тренерами по физподготовке

Спорт-Экспресс 11:18
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Малкома заменили на 30-й минуте матча «Зенит» – «Сабуртало»

Спорт день за днем 11:13
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«Зенит» — «Сабуртало»: Малком впервые с августа принял участие в матче

ФК Зенит 11:10
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