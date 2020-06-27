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Малком выразил удовлетворение своим пребыванием в «Зените»
Soccernews.ru
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Бразильский полузащитник Малком выразил удовлетворение своим пребыванием в "Зените".В источнике
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«Досконально изучили игру «Уфы». Джикия повторил прием мяча Евсеева пятой точкой

Бомбардир.ру вчера в 16:40
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Георгий Джикия повторил «финт» Евсеева накануне матча с «Уфой»

Soccernews.ru вчера в 15:10
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«Досконально изучили соперника». Джикия перед матчем с «Уфой» повторил трюк Евсеева, остановив мяч пятой точкой

Sport24.ru вчера в 14:54 
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