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«Мальорка» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом»
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Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Мальоркой» завершился результативной ничьей со счетом 3:3.В источнике
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«Майорка» ушла от поражения в матче с «Бетисом» после гола 18-летнего японского Месси

Матч ТВ 17:12
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«Бетис» и «Мальорка» поделили очки

Спорт-Экспресс 16:57
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«Мальорка» сыграла вничью с «Бетисом» и обошла «Сельту» в турнирной таблице Примеры

Чемпионат 16:57
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