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Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Футбол России
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Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну в Instagram-аккаунте своей жены Аланы, пишет «РИА Новости». Отмечается, что футболист спокойно отреагировал на приостановку чемпионата, сказав, что самое важное — здоровье.В источнике
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Подробнее о событии
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Мамаев готовится к переезду из России

Газета.Ru вчера в 18:37
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Павел Мамаев: Мы с женой готовим глобальный переезд в другую страну

Советский спорт вчера в 18:16 
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Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»

Sport.ru вчера в 18:14
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