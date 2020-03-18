Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну в Instagram-аккаунте своей жены Аланы, пишет «РИА Новости». Отмечается, что футболист спокойно отреагировал на приостановку чемпионата, сказав, что самое важное — здоровье.