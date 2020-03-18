НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМинспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 мартаМамаев анонсировал переезд в другую странуУЕФА подтвердил перенос Евро-2020Нурмагомедов и президент UFC обсудили перенос боя с ФергюсономБоксер Усик попросил называть его русским именем, а не украинскимРИА НовостиМамаев анонсировал переезд в другую странуAnews524Пятый канал0:09Телеканал 360°0:38РЕН ТВ0:23Мой Брянск0:41Piter.tv0:46Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.В источнике Комментировать472Подробнее о событии Мамаев готовится к переезду из РоссииГазета.Ru вчера в 18:37Павел Мамаев: Мы с женой готовим глобальный переезд в другую странуСоветский спорт вчера в 18:16 Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»Sport.ru вчера в 18:14рекламаГлавноеМинспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 мартаМамаев анонсировал переезд в другую странуУЕФА подтвердил перенос Евро-2020Нурмагомедов и президент UFC обсудили перенос боя с ФергюсономБоксер Усик попросил называть его русским именем, а не украинскимНовости