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Мамаев анонсировал свой переезд из России
Чемпионат
  • Пятый канал0:09
Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России. Соответствующее заявление полузащитник «Ростова» сделал на официальной странице своей супруги Аланы в социальной сети Instagram.В источнике
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Мамаев готовится к переезду из России

Газета.Ru вчера в 18:37
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Павел Мамаев: Мы с женой готовим глобальный переезд в другую страну

Советский спорт вчера в 18:16 
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Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»

Sport.ru вчера в 18:14
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