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Мамаев и Шомуродов вошли в стартовый состав «Ростова», Лодыгин впервые сыграет за «Арсенал»
Тульский футбол
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Тренерские штабы «Ростова» и «Арсенала» огласили стартовые составы на очную встречу команд в 24-м туре РПЛ.В источнике
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Ростов – Арсенал текстовая

Футбол России 12:31
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Мамаев и Шомуродов вошли в стартовый состав «Ростова», Лодыгин впервые сыграет за «Арсенал»

Sportbox.RU 12:15
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Мамаев и Шомуродов вошли в стартовый состав «Ростова», Лодыгин впервые сыграет за «Арсенал»

Матч ТВ 12:15
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