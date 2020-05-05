НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМамаев назвал историю с Кокориным огромным опытом для себяПавел Мамаев мог перейти в московский клуб вместо «Ростова»Мамаев: «Я никогда не думал, что тюрьма меня сломает»Мамаев рассказал об отношении к критике и вере"Наконец-то!" Жена Мамаева рассказала, что она подумала, когда Павла арестовалиГлавноеТраньков назвал скандал с сыном Плющенко вопиющим инцидентомМамаев рассказал о дружбе с КокоринымТренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедамиFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовДенисенко подписал контракт с «Флоридой»Газета.RuМамаев рассказал о дружбе с КокоринымСоветский спорт7Советский спортРБКЕвро-футбол.руГазета.RuSoccernews.ruMetaratingsНева СпортПолузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс". В октябре 2018 года футболисты планировали отметить юбилей своей дружбы.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Мамаев: «Не собираемся с Кокориным держаться друг от друга подальше»Евро-футбол.ру 14:43Мамаев ответил Канделаки на вопрос об отношениях с КокоринымРБК 14:33Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с КокоринымSoccernews.ru 14:27рекламаЕщё по темеМамаев назвал историю с Кокориным огромным опытом для себяПавел Мамаев мог перейти в московский клуб вместо «Ростова»Мамаев: «Я никогда не думал, что тюрьма меня сломает»Мамаев рассказал об отношении к критике и вере"Наконец-то!" Жена Мамаева рассказала, что она подумала, когда Павла арестовалиГлавноеТраньков назвал скандал с сыном Плющенко вопиющим инцидентомМамаев рассказал о дружбе с КокоринымТренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедамиFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовДенисенко подписал контракт с «Флоридой»Новости