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Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс". В октябре 2018 года футболисты планировали отметить юбилей своей дружбы.В источнике
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Павел Мамаев: «Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше»

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Павел Мамаев: «Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше»

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Мамаев ответил Канделаки на вопрос об отношениях с Кокориным

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