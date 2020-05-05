Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс". В октябре 2018 года футболисты планировали отметить юбилей своей дружбы.