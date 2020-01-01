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Павел Мамаев мог перейти в московский клуб вместо «Ростова»
Спорт день за днем
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что у него был вариант с переходом в московский клуб до того, как он подписал контракт с ростовчанами.В источнике
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«Были мысли о Москве». Мамаев вспомнил несостоявшийся переход в «Динамо» после выхода из тюрьмы

Спорт-Экспресс 15:14
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Павел Мамаев заявил, что вместо «Ростова» мог перейти в один из московских клубов

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Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб

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