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MetaratingsMetaratings
Мамаев рассказал об отношении к критике и вере
Футбол России
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о своем отношении к критике и вере.В источнике
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Мамаев рассказал о выработавшемся у него иммунитете к критике

ProstoProSport 14:00 
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Мамаев рассказал об отношении к критике и вере

Metaratings 13:50
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Мамаев: «Я настолько привык к критике, что у меня иммунитет к этому»

Евро-футбол.ру 13:45
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