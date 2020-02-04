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Мамаев вошел в стартовый состав «Ростова» на матч против «Партизана»
Спорт-Экспресс
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«Ростов» объявил стартовый состав на второй матч Кубка Париматч Премьер против «Партизана».В источнике
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Мамаев забил «Партизану» на Кубке Париматч Премьер

Sportbox.RU 10:45
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Мамаев забил «Партизану» на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ 10:45
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Мамаев вывел «Ростов» вперед в матче с «Партизаном»

Спорт-Экспресс 10:34
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