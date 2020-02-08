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Газета.RuГазета.Ru
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера". В Instagram своей жены Аланы Мамаевой футболист опубликовал видеообращение, в котором поведал, что за ним следит некая Ника Гусейнова. По словам спортсмена, это продолжается уже несколько месяцев.В источнике
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Павел Мамаев
Российский футболист
Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый.
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Мамаев рассказал о преследующей его семью «невменяемой женщине»

Lenta.ru вчера в 14:15
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Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Газета.Ru вчера в 13:59
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Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина

Metaratings вчера в 13:33
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