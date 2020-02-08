Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера". В Instagram своей жены Аланы Мамаевой футболист опубликовал видеообращение, в котором поведал, что за ним следит некая Ника Гусейнова. По словам спортсмена, это продолжается уже несколько месяцев.В источнике Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый.
Metaratings вчера в 13:33