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Маминов рассказал, как его увольнял из «Актобе» пьяный босс
Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал о своём увольнении из казахстанского клуба. Напомним, специалист стал наставником команды в январе 2020 года.В источнике
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