Маминов рассказал, как его увольнял из «Актобе» пьяный босс

Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал о своём увольнении из казахстанского клуба. Напомним, специалист стал наставником команды в январе 2020 года. В источнике