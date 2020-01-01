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Маминов рассказал, как его увольнял из «Актобе» пьяный босс
Metaratings
  • Metaratings
Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал о своём увольнении из казахстанского клуба. Напомним, специалист стал наставником команды в январе 2020 года.В источнике
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Пьяный руководитель «Актобе» уволил Маминова. Причина – недостаточное внимание левому флангу

Metaratings 06:47
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Маминов рассказал, как его увольнял из «Актобе» пьяный босс

Чемпионат 05:32
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