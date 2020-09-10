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Маммана: «В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся»
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • Футбол России
Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о своих впечатлениях от России, а также поделился мнением о борще и водке.В источнике
Подробнее о событии
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Маммана: Грозный вызывает у меня немного страха. Когда туда едем, мне не по себе

Чемпионат 07:26
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Маммана: «В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся»

Sport24.ru 07:21 
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